Vaticano, manifesti contro Papa Francesco e la sua scelta di proibire la messa in latino (Di martedì 28 marzo 2023) La messa in latino non è finita. È il senso dell'ultima provocazione dei sostenitori della celebrazione tridentina. Dito puntato contro Papa Francesco, reo, secondo i tradizionalisti, di aver di fatto abolito la messa di san Pio V con il motu proprio Traditionis custodes del 2021. Un documento che, secondo quanto dichiarato dall'arcivescovo Georg Gänswein subito dopo la morte di Benedetto XVI, ha "spezzato il cuore" a Ratzinger. Il Papa tedesco, infatti, nel 2007, aveva liberalizzato la messa in latino con il motu proprio Summorum pontificum, una delle decisioni più controverse del suo pontificato. Per due settimane, ovvero durante le celebrazioni pasquali, nei dintorni del Vaticano resteranno affissi ...

