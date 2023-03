Vasto incendio nel Varesotto, distrutti dodici ettari di boschi. I vigili del fuoco impegnati per tutta la notte – Video (Di martedì 28 marzo 2023) Un Vasto incendio si è sviluppato nel Varesotto bruciando dodici ettari di bosco e arrivando a lambire le abitazioni a Montenegrino Valtravaglia, in provincia di Varese. Le fiamme sono state alimentate nella notte dal forte vento e i vigili del fuoco sono impegnati ininterrottamente a tutela delle abitazioni. Ai soccorsi nel pomeriggio di lunedì 27 marzo ha partecipato anche un velivolo Canadair proveniente dalla base di Albenga, che ha effettuato undici lanci di schiuma ritardante sul fronte di fuoco. Nella notte sono proseguite a terra le operazioni di spegnimento e contrasto all’incendio boschivo, mentre con dei velivoli droni sono state mappate dall’alto le aree ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Unsi è sviluppato nelbruciandodi bosco e arrivando a lambire le abitazioni a Montenegrino Valtravaglia, in provincia di Varese. Le fiamme sono state alimentate nelladal forte vento e idelsonoininterrottamente a tutela delle abitazioni. Ai soccorsi nel pomeriggio di lunedì 27 marzo ha partecipato anche un velivolo Canadair proveniente dalla base di Albenga, che ha effettuato undici lanci di schiuma ritardante sul fronte di. Nellasono proseguite a terra le operazioni di spegnimento e contrasto all’vo, mentre con dei velivoli droni sono state mappate dall’alto le aree ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSInews : Incendio di bosco sopra Luino - Dodici ettari sono andati in fumo a causa di un vasto incendio che sta lambendo le… - JamesColeZonaG : RT @RaiNews: Dodici ettari di boschi sono andati in fumo a causa di un vasto incendio che sta lambendo le abitazioni a Montenegrino Valtrav… - RaiNews : Dodici ettari di boschi sono andati in fumo a causa di un vasto incendio che sta lambendo le abitazioni a Montenegr… - TuttoSuMilano : Il vento alimenta un vasto incendio sull'Altolago... - Aostaoggi : Vasto incendio tra Pont-Saint-Martin e Carema, in zona forte vento -

Incendio nel Varesotto, fiamme vicino alle case di Montenegrino Valtravaglia commenta Un vasto incendio divampato a Montenegrino Valtravaglia (Varese) ha bruciato 12 ettari di boschi . Le fiamme, alimentate dal forte vento , sono arrivate a lambire le abitazioni. Diverse squadre dei ... Incendio nel Varesotto, fiamme arrivano vicino alle abitazioni Dodici ettari di boschi sono andati in fumo a causa di un vasto incendio che sta lambendo le abitazioni a Montenegrino Valtravaglia (Varese), alimentato nella notte dal forte vento. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno operato tutta la notte a tutela ... Incendio nel Varesotto, il video delle fiamme vicino alle abitazioni: in azione i Canadair Due Canadair in azione e diverse squadre dei Vigili del Fuoco in azione nel Varesotto, in Lombardia, a causa di un vasto incendio scoppiato nella notte ed alimentato dal forte vento. Il video delle fiamme, che sono arrivate vicino alle abitazioni a Montenegrino Valtravaglia (Varese). Dodici ettari di boschi sono ... commenta Undivampato a Montenegrino Valtravaglia (Varese) ha bruciato 12 ettari di boschi . Le fiamme, alimentate dal forte vento , sono arrivate a lambire le abitazioni. Diverse squadre dei ...Dodici ettari di boschi sono andati in fumo a causa di unche sta lambendo le abitazioni a Montenegrino Valtravaglia (Varese), alimentato nella notte dal forte vento. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno operato tutta la notte a tutela ...Due Canadair in azione e diverse squadre dei Vigili del Fuoco in azione nel Varesotto, in Lombardia, a causa di unscoppiato nella notte ed alimentato dal forte vento. Il video delle fiamme, che sono arrivate vicino alle abitazioni a Montenegrino Valtravaglia (Varese). Dodici ettari di boschi sono ... Incendio nel Varesotto, fiamme arrivano vicino alle abitazioni Agenzia ANSA Incendio nei pressi di Luino, le fiamme vicino alle case Dodici ettari di boschi sono andati in fumo a causa di un vasto incendio che sta lambendo le abitazioni a Montegrino Valtravaglia, sopra Luino, alimentato nella notte dal forte vento. Diverse squadre ... Montegrino, a fuoco i boschi della chiesa di San Martino Dodici ettari di boschi sono andati in fumo a causa di un vasto incendio che sta lambendo le abitazioni a Montenegrino Valtravaglia (Varese), alimentato nella notte dal forte vento. Diverse squadre ... Dodici ettari di boschi sono andati in fumo a causa di un vasto incendio che sta lambendo le abitazioni a Montegrino Valtravaglia, sopra Luino, alimentato nella notte dal forte vento. Diverse squadre ...Dodici ettari di boschi sono andati in fumo a causa di un vasto incendio che sta lambendo le abitazioni a Montenegrino Valtravaglia (Varese), alimentato nella notte dal forte vento. Diverse squadre ...