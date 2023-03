Varese, incendio nei boschi di Montenegrino Valtravaglia: a fuoco 12 ettari di verde e fiamme vicino alle case (Di martedì 28 marzo 2023) Un maxi incendio è divampato nel pomeriggio di ieri dal sottobosco inaridito dalla lunga assenza di pioggia e alimentato nella notte dal forte vento in provincia di Varese. In pochi minuti sono andati in fumo dodici ettari di boschi a Montenegrino Valtravaglia, in località chiesa di San Martino. Il fronte delle fiamme ha raggiunto due chilometri di estensione e ha lambito ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) Un maxiè divampato nel pomeriggio di ieri dal sottobosco inaridito dalla lunga assenza di pioggia e alimentato nella notte dal forte vento in provincia di. In pochi minuti sono andati in fumo dodicidi, in località chiesa di San Martino. Il fronte delleha raggiunto due chilometri di estensione e ha lambito ... TAG24.

