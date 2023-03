“Van Dijk è un buono a nulla di prima classe”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 28 marzo 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La stella del Liverpool Virgil vanè stata etichettata come un “buongustaio di” per la sua esibizione nella sconfitta per 4-0 dell’Olanda contro la Francia nelle qualificazioni a Euro 2024 venerdì. Vanè stato oggetto di critiche per alcune esibizioni lente del Liverpool in questa stagione e quel calo di forma è stato evidente anche per la squadra nazionale. Gertjan Verbeek, l’ex allenatore di FC Twente e Feyenoord, non si è tirato indietro mentre lavorava come opinionista per Omrop Frislan (attraverso Testimone sportivo). Ha esortato il capo olandese Ronald Koeman a privare Vandella fascia di capitano per il suo comportamento debole. “Penso che Vansia un debole di...