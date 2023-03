Vaccino covid, Oms: “Valutare stop per bambini e ragazzi” (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Con “gran parte della popolazione vaccinata o già infettata da covid”, oggi “i Paesi dovrebbero considerare il loro contesto specifico nel decidere se continuare a vaccinare gruppi a basso rischio, come bambini” dai 6 mesi di vita in su “e adolescenti sani”. A riassumere una delle nuove indicazioni che aggiornano la ‘roadmap’ dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulle priorità per la vaccinazione anti-covid è Hanna Nohynek, presidente del gruppo di esperti (Sage) che si occupa di immunizzazione. Il gruppo per il quale cambierebbe in maniera particolare il quadro è quello a basso rischio. Nella guida aggiornata si fa infatti presente che nella situazione attuale “l’impatto sulla salute pubblica della vaccinazione di bambini e adolescenti sani” contro covid “è relativamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Con “gran parte della popolazione vaccinata o già infettata da”, oggi “i Paesi dovrebbero considerare il loro contesto specifico nel decidere se continuare a vaccinare gruppi a basso rischio, come” dai 6 mesi di vita in su “e adolescenti sani”. A riassumere una delle nuove indicazioni che aggiornano la ‘roadmap’ dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulle priorità per la vaccinazione anti-è Hanna Nohynek, presidente del gruppo di esperti (Sage) che si occupa di immunizzazione. Il gruppo per il quale cambierebbe in maniera particolare il quadro è quello a basso rischio. Nella guida aggiornata si fa infatti presente che nella situazione attuale “l’impatto sulla salute pubblica della vaccinazione die adolescenti sani” contro“è relativamente ...

