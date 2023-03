Utero in affitto, bambini come carta da parati: spunta il vergognoso catalogo dei colori (Di martedì 28 marzo 2023) Un catalogo di colori, come per la carta da parati. Ma si parla di bambini da far nascere, con la possibilità di andare dal bianco “ariano” al nero “africano”. Ecco cosa c’è dietro il vergognoso mercato dell’Utero in affitto, su cui ieri il ministro Roccella aveva denunciato una deriva razzista. Confermata dal “catalogo” pubblicato sul “Messaggero” e che fa riferimento a una delle tante agenzie internazionali che si occupa di vendere bambini a coppie, gay o etero, disposte a pagare. come ha spiegato la stessa Roccella, il razzismo sta anche nel fatto che i bambini di colore costano di meno… Ecco uno dei tanti motivi per i quali il governo Meloni, e Fratelli d’Italia, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023) Undiper lada. Ma si parla dida far nascere, con la possibilità di andare dal bianco “ariano” al nero “africano”. Ecco cosa c’è dietro ilmercato dell’in, su cui ieri il ministro Roccella aveva denunciato una deriva razzista. Confermata dal “” pubblicato sul “Messaggero” e che fa riferimento a una delle tante agenzie internazionali che si occupa di venderea coppie, gay o etero, disposte a pagare.ha spiegato la stessa Roccella, il razzismo sta anche nel fatto che idi colore costano di meno… Ecco uno dei tanti motivi per i quali il governo Meloni, e Fratelli d’Italia, ...

