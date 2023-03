Usa, sparatoria in scuola a Nashville: trovate altre armi nella casa della killer | L'ultimo messaggio all'amica: "Penso che oggi morirò" (Di martedì 28 marzo 2023) Due delle armi erano state ottenute legalmente La Metropolitan Nashville Police ha riferito che la casa perquisita si trova su Brightwood Avenue, poco distante dalla scuola della sparatoria. Dagli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 marzo 2023) Due delleerano state ottenute legalmente La MetropolitanPolice ha riferito che laperquisita si trova su Brightwood Avenue, poco distante dalla. Dagli ...

