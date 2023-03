Uomini e Donne spoiler 28 marzo: novità per Armando, Corvino torna da Lavinia (Di martedì 28 marzo 2023) Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda martedì 28 marzo vedremo che si continuerà a parlare di Gemma e Silvio. La storia prenderà un epilogo davvero inatteso. Per quanto riguarda Armando, invece, per lui ci saranno delle novità. In merito al trono classico, poi, vedremo che Lavinia Mauro incontrerà di nuovo Alessio L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 28 marzo 2023) Nella puntata diche andrà in onda martedì 28vedremo che si continuerà a parlare di Gemma e Silvio. La storia prenderà un epilogo davvero inatteso. Per quanto riguarda, invece, per lui ci saranno delle. In merito al trono classico, poi, vedremo cheMauro incontrerà di nuovo Alessio L'articolo proviene da KontroKultura.

