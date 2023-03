Uomini e donne, «orrore e ribrezzo» per Gemma: Tina silenziata si ribella così (Di martedì 28 marzo 2023) Fari puntati su Gemma Galgani e Silvio. A Uomini e donne , i due si sono visti prima con le telecamere, e poi da soli a casa di lui a Novara. Maria De Filippi fa sapere che, prima di questo incontro, il cavaliere si è depilato e non mancano le battute di Tina Cipollari. Anche l’altro opinionista, Gianni Sperti, interviene per conoscere i dettagli e la conduttrice replica: «So che a lei questi dettagli sui preparativi danno ansia», riferendosi a Gemma. La scelta Inizialmente, Galgani aveva pensato di non andare a questo incontro con Silvio, chiudendo le loro conversazioni telefoniche senza alcun entusiasmo. Ma, notando questo atteggiamento della dama, Silvio ha tentato di rassicurarla, tanto da convincerla. E qui Maria passa la palla a Gemma, anticipando che quest’ultima ha dormito a ... Leggi su blog.libero (Di martedì 28 marzo 2023) Fari puntati suGalgani e Silvio. A, i due si sono visti prima con le telecamere, e poi da soli a casa di lui a Novara. Maria De Filippi fa sapere che, prima di questo incontro, il cavaliere si è depilato e non mancano le battute diCipollari. Anche l’altro opinionista, Gianni Sperti, interviene per conoscere i dettagli e la conduttrice replica: «So che a lei questi dettagli sui preparativi danno ansia», riferendosi a. La scelta Inizialmente, Galgani aveva pensato di non andare a questo incontro con Silvio, chiudendo le loro conversazioni telefoniche senza alcun entusiasmo. Ma, notando questo atteggiamento della dama, Silvio ha tentato di rassicurarla, tanto da convincerla. E qui Maria passa la palla a, anticipando che quest’ultima ha dormito a ...

