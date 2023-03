Uomini e donne news, Desdemona Balzano voleva querelare Maria De Filippi? (Di martedì 28 marzo 2023) Desdemona Balzano ha rilasciato un’intervista dettagliata a Fanpage, in cui ha parlato degli ultimi eventi che l’hanno vista coinvolta suo malgrado in Uomini e donne. Le scene trasmesse sono state sorprendenti: Maria De Filippi ha deciso di espellere la donna dal programma dopo che Armando Incarnato ha portato in studio audio e chat molto che non lasciavano a suo dire, spazio a dubbi. Sul volto dell’ormai ex dama c’era incredulità e stupore per quanto le stava accadendo in studio. Uomini e donne, le prove di Armando Incarnato Le prove presentate da Incarnato si riferiscono a una serie di dichiarazioni della Balzano al di fuori del programma, dove si accordava con il suo manager sul comportamento che avrebbe dovuto tenere in ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 marzo 2023)ha rilasciato un’intervista dettagliata a Fanpage, in cui ha parlato degli ultimi eventi che l’hanno vista coinvolta suo malgrado in. Le scene trasmesse sono state sorprendenti:Deha deciso di espellere la donna dal programma dopo che Armando Incarnato ha portato in studio audio e chat molto che non lasciavano a suo dire, spazio a dubbi. Sul volto dell’ormai ex dama c’era incredulità e stupore per quanto le stava accadendo in studio., le prove di Armando Incarnato Le prove presentate da Incarnato si riferiscono a una serie di dichiarazioni dellaal di fuori del programma, dove si accordava con il suo manager sul comportamento che avrebbe dovuto tenere in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - matteosalvinimi : Auguri a tutte le donne e gli uomini dell’@ItalianAirForce, orgoglio italiano invidiato in tutto il mondo. ???? - poliziadistato : E sono 100 ??! Tanti auguri alle donne e agli uomini dell'@ItalianAirForce Un secolo in cui hanno garantito la sicu… - FateOfLight : RT @berlusconi: Forza Italia mette come sempre a disposizione della Regione Friuli Venezia Giualia donne e uomini di qualità, come dimostra… - GagasgirlI : RT @j_ds_7: Immagina prendere una laurea in medicina e lavorare per Uomini e Donne, nuovo sogno sbloccato #UominieDonne -