Uomini e donne anticipazioni: Tina e Gianni contro Armando, Maria lo difende (Di martedì 28 marzo 2023) anticipazioni al vetriolo quelle riguardanti le nuove puntate del trono over di Uomini e donne, il cavaliere Armando Incarnato accende gli animi e la tensione in studio aumenta vertiginosamente grazie all’intervento puntuale di Gianni Sperti e Tina Cipollari che gettano benzina sul fuoco ma come sempre una molto equilibrata Maria De Filippi pensa a mettere le cose a posto alla sua maniera. Le accuse di stare a scaldare la poltrona invece di conoscere le dame sono note, ad esse ora si è aggiunta anche quella della maleducazione e di avere una donna fuori dal programma. Ma scopriamo cosa è avvenuto. anticipazioni Uomini e donne: Armando Incarnato manda a casa una dama e ne rifiuta un altra Succede ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 marzo 2023)al vetriolo quelle riguardanti le nuove puntate del trono over di, il cavaliereIncarnato accende gli animi e la tensione in studio aumenta vertiginosamente grazie all’intervento puntuale diSperti eCipollari che gettano benzina sul fuoco ma come sempre una molto equilibrataDe Filippi pensa a mettere le cose a posto alla sua maniera. Le accuse di stare a scaldare la poltrona invece di conoscere le dame sono note, ad esse ora si è aggiunta anche quella della maleducazione e di avere una donna fuori dal programma. Ma scopriamo cosa è avvenuto.Incarnato manda a casa una dama e ne rifiuta un altra Succede ...

