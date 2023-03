Uomini e Donne Anticipazioni: Lavinia Pronta Alla Scelta! (Di martedì 28 marzo 2023) Colpo di scena nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Silvio Venturato ha lasciato il programma. Una brutta tegola per Gemma Galgani, rimasta sola per l’ennesima volta. Un addio che era nell’aria a dire la verità. Novità anche per quanto riguarda il Trono Classico. Lavinia Mauro ha annunciato che la prossima volta farà la sua scelta. Ecco cosa é accaduto in studio! Silvio lascia Uomini e Donne, Gemma di nuovo sola! Non c’é pace per la nostra Gemma Galgani in quel di Uomini e Donne. La dama torinese rimarrà di nuovo sola. Lo rivelano le Anticipazioni sull’ultima registrazione tenutasi poche ore fa. Proprio così. Tra lei e Silvio la storia é arrivata al capolinea. Il cavaliere, dopo aver discusso ancora con lei a centro studio, ha deciso di ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 28 marzo 2023) Colpo di scena nell’ultima registrazione di. Silvio Venturato ha lasciato il programma. Una brutta tegola per Gemma Galgani, rimasta sola per l’ennesima volta. Un addio che era nell’aria a dire la verità. Novità anche per quanto riguarda il Trono Classico.Mauro ha annunciato che la prossima volta farà la sua scelta. Ecco cosa é accaduto in studio! Silvio lascia, Gemma di nuovo sola! Non c’é pace per la nostra Gemma Galgani in quel di. La dama torinese rimarrà di nuovo sola. Lo rivelano lesull’ultima registrazione tenutasi poche ore fa. Proprio così. Tra lei e Silvio la storia é arrivata al capolinea. Il cavaliere, dopo aver discusso ancora con lei a centro studio, ha deciso di ...

