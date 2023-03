Uomini e Donne | anticipazioni 28 marzo 2023 | le esterne di Lavinia e Nicole | trono over o classico oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 marzo 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Silvio e Gemma, tra non poche polemiche, discussioni e frecciatine dell’opinionista Tina Cipollari,torna, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Protagonisti sempre dame e cavalieri, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti sono lì, al centro dello studio di Maria De Filippi, con un unico obiettivo: innamorarsi. Ma cosa vedremoin tv? Su chi sarà puntata l’attenzione? Ecco tutte ledi martedì 28! View this post on Instagram A post shared by WittyTV (@wittytv) LediStando alle...