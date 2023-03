Uno snodo per le rinnovabili. Il modello Piombino per l’Italia raccontato da Villa (Di martedì 28 marzo 2023) I giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale dovranno essere sfruttati e la piattaforma logistica che l’Italia sta approntando a Piombino e Ravenna potrebbe essere il vettore nuovo per trasformare l’Italia in un grande “snodo autostradale” del gas verso l’Europa. Lo pensa Matteo Villa, capo del DataLab dell’Ispi, che in questa conversazione con Formiche.net parte dal modello Piombino, caratterizzato da una rapidità di azione, per riflettere sulle rinnovabili e sul destino del gasdotto EastMed. Le 55 autorizzazioni che Snam ha ottenuto in 120 giorni per Piombino dimostrano che, al netto della burocrazia italiana, comunque sull’emergenza energetica il Paese ha provato davvero a correre? Assolutamente sì, abbiamo deciso di accelerare. ... Leggi su formiche (Di martedì 28 marzo 2023) I giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale dovranno essere sfruttati e la piattaforma logistica chesta approntando ae Ravenna potrebbe essere il vettore nuovo per trasformarein un grande “autostradale” del gas verso l’Europa. Lo pensa Matteo, capo del DataLab dell’Ispi, che in questa conversazione con Formiche.net parte dal, caratterizzato da una rapidità di azione, per riflettere sullee sul destino del gasdotto EastMed. Le 55 autorizzazioni che Snam ha ottenuto in 120 giorni perdimostrano che, al netto della burocrazia italiana, comunque sull’emergenza energetica il Paese ha provato davvero a correre? Assolutamente sì, abbiamo deciso di accelerare. ...

