Unione Europea - Stop alla vendita di auto benzina e diesel confermato per il 2035: Italia astenuta e inascoltata (Di martedì 28 marzo 2023) definitivo, l'Unione Europea ha deciso: dal 2035 non si potranno più vendere nuove auto con motori benzina o diesel. I ministri europei dell'Energia hanno ratificato a maggioranza lo Stop ai motori a combustione interna, fatta eccezione per quelli che verranno alimentati con e-fuel, come proposto dalla Germania. Tra i Paesi che hanno partecipato al voto, l'Italia si è astenuta, così come la Bulgaria e la Romania, a seguito delle richieste non accolte sul dilazionamento dei tempi per la decisione definitiva sui biocarburanti. La Polonia, invece, ha espresso un voto contrario all'introduzione del bando delle auto con motori endotermici. Le posizioni di questi soli Paesi non sono però risultate ...

