UniCredit, dalla Bce via libera al buyback da 3,34 miliardi di euro (Di martedì 28 marzo 2023) Previste due tranche, la prima di circa 2,34 miliardi da avviare il prima possibile dopo l’approvazione dell’assemblea degli azionisti, mentre la seconda tranche di circa un miliardo dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2023. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 28 marzo 2023) Previste due tranche, la prima di circa 2,34da avviare il prima possibile dopo l’approvazione dell’assemblea degli azionisti, mentre la seconda tranche di circa un miliardo dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2023.

