ha ricevuto l'autorizzazione dellaper l'esecuzione del programma di riacquisto di azioni proprie per il 2022 per un importo massimo di 3,343 miliardi di euro. Insieme al dividendo ...A Milano spicca il rialzo di, dopo che laha approvato il programma di riacquisto azioni proprie per il 2022 fino per un importo massimo di 3,34 miliardi di euro. Seduta positiva anche ...Sul listino milanese in luce Tim e. La prima che avanza con un +2,12% dopo le ... La seconda a +4,07% per l'autorizzazione dellaal programma di riacquisto di azioni proprie dell'istituto ...

UniCredit, da Bce via libera al buyback da 3,34 miliardi Il Sole 24 ORE

Telecom e oil Piazza Affari chiude in progresso frazionale sorretta dal balzo di Unicredit, +4,38%, miglior azione del Ftse Mib dopo il via libera della Bce al programma di riacquisto azioni proprie ...Segno opposto per Unicredit (+4,38%), dopo il via libera della Bce al piano di buyback, con Tim (+2,5%), in scia alle indiscrezioni di stampa secondo cui Cassa Depositi e Prestiti sarebbe pronta ad ...