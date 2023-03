Under 20: Giovane in campo 90? nel match Italia-Germania. (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo la prova di venerdì scorso con la Norvegia in cui il CT azzurro Nunziata lo aveva schierato centrocampista centrale, Samuel Giovane oggi pomeriggio è sceso in campo al “Lungobisenzio” di Prato contro la Germania nel ruolo di terzino sinistro. La gara, valida per il “Torneo 8 Nazioni”, ha visto Giovane in campo per tutto l’incontro, terminato 1-1, in virtù della rete di Ambrosino, che al 20? st ha pareggiato i conti dopo il vantaggio tedesco con Sieb al 15? st. Italia (4-3-1-2): Zacchi; Zanotti, Ghilardi, Guarino (38’st Fiumanò), Giovane; Zuccon (1’st Terracciano), Prati, Ndour; Volpato (13’st Fazzini); Nasti, Ambrosino (32’st Cassano). A disp.: Sassi, Pieragnolo, Degli Innocenti, Terracciano, Valente, Paoletti, Satriano, Fazzini, Fontanarosa, Pagano. All.: ... Leggi su seriea24 (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo la prova di venerdì scorso con la Norvegia in cui il CT azzurro Nunziata lo aveva schierato centrocampista centrale, Samueloggi pomeriggio è sceso inal “Lungobisenzio” di Prato contro lanel ruolo di terzino sinistro. La gara, valida per il “Torneo 8 Nazioni”, ha vistoinper tutto l’incontro, terminato 1-1, in virtù della rete di Ambrosino, che al 20? st ha pareggiato i conti dopo il vantaggio tedesco con Sieb al 15? st.(4-3-1-2): Zacchi; Zanotti, Ghilardi, Guarino (38’st Fiumanò),; Zuccon (1’st Terracciano), Prati, Ndour; Volpato (13’st Fazzini); Nasti, Ambrosino (32’st Cassano). A disp.: Sassi, Pieragnolo, Degli Innocenti, Terracciano, Valente, Paoletti, Satriano, Fazzini, Fontanarosa, Pagano. All.: ...

