Un’antifascista con la sindrome del Messia | chi è Pia Klemp | il capitano della nave Ong Louise Michel

Roma, 28 mar — Un po' più bellina di Carola Rackete, Pia Klemp sicuramente lo è, ma le differenze finiscono qui. Klemp è il comandante della Lousi Michel, la zuccherosa nave Ong finanziata e decorata dall'artista Banksy che da domenica è in stato di fermo amministrativo nel porto di Lampedusa. Pia Klemp, la pasionaria antifascista che raccoglie clandestini in mare La capitaneria di porto di Lampedusa bloccato la Louise Michel al termine delle operazioni di sbarco di 178 clandestini recuperati nel Mediterraneo. Motivo: violazione del decreto Piantedosi. «L'unità, dopo un primo intervento di soccorso nelle acque libiche, contravveniva alla disposizione di raggiungere il porto di Trapani, dirigendo invece su altre tre unità di migranti sulle quali, ...

