Una scuola dell'obbligo "edulcorata"? Lettera (Di martedì 28 marzo 2023) Inviata da Mario Bocola - Bisogna intervenire sulla scuola dell'obbligo non rendendola "più affettuosa" ed inficiata di "eccessivo mammismo", "più edulcorata" ma più selettiva, che deve preparare gli alunni ad affrontare le difficoltà della vita perché il futuro ci riserva non soltanto le vittorie, ma anche le amare sconfitte. L'articolo .

