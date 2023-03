Una sanità uguale per tutti è utopia: la guerra al cancro la stiamo volutamente perdendo (Di martedì 28 marzo 2023) Art 32 Costituzione Italiana: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Come medico, come cittadino e come ammalato di cancro non posso non rimanere sconvolto dalla puntata di PresaDiretta dal titolo “Salviamo il Sistema Sanitario Nazionale” cui è stata affidata con la legge 833/78 la concretizzazione dell’art 32 della Costituzione Italiana, unica al mondo, che prevede il diritto alla salute come diritto costituzionale, oggettivamente il più grande regalo dei nostri Padri costituenti. Quando nel 2006 , farmaco-economista e ricercatore sul cancro, decisi di diventare ambientalista e oggi sono il Presidente Isde Medici Ambiente della Sezione Provinciale di Napoli, la Provincia a minore aspettativa di vita media e a maggiore mortalità evitabile di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Art 32 Costituzione Italiana: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Come medico, come cittadino e come ammalato dinon posso non rimanere sconvolto dalla puntata di PresaDiretta dal titolo “Salviamo il Sistema Sanitario Nazionale” cui è stata affidata con la legge 833/78 la concretizzazione dell’art 32 della Costituzione Italiana, unica al mondo, che prevede il diritto alla salute come diritto costituzionale, oggettivamente il più grande regalo dei nostri Padri costituenti. Quando nel 2006 , farmaco-economista e ricercatore sul, decisi di diventare ambientalista e oggi sono il Presidente Isde Medici Ambiente della Sezione Provinciale di Napoli, la Provincia a minore aspettativa di vita media e a maggiore mortalità evitabile di ...

