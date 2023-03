Una piazza per Franco Califano, l'omaggio di Ardea al grande autore (Di martedì 28 marzo 2023) Dal Campidoglio ad Ardea passando per Pagani dal 24 marzo al 1 Aprile la Fondazione Califano celebra in grande stile il decennale del cantautore scomparso. Tante le iniziative in calendario promosse dalla Onlus che dopo il sold out di “Non escludo il ritorno”, lo scorso sabato 24 marzo nella Protomoteca del Comune della Capitale, proseguono il 28 marzo a Pagani (di Califano città d'infanzia) dove l'Amministrazione comunale sceglie di ricordarlo apponendo una targa in via Risorgimento 3 a tutt'oggi residenza della famiglia. Tra gli appuntamenti da non perdere dedicati alla canzone di Franco Califano, mercoledì 29 marzo al Teatro degli Eroi “Quartiere mio”, giovedì 30 marzo a Verona ristorante Vittorio Emanuele “Gli amici restano”, il 31 al Teatro Manfredi “Sogno le ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) Dal Campidoglio adpassando per Pagani dal 24 marzo al 1 Aprile la Fondazionecelebra instile il decennale del cantscomparso. Tante le iniziative in calendario promosse dalla Onlus che dopo il sold out di “Non escludo il ritorno”, lo scorso sabato 24 marzo nella Protomoteca del Comune della Capitale, proseguono il 28 marzo a Pagani (dicittà d'infanzia) dove l'Amministrazione comunale sceglie di ricordarlo apponendo una targa in via Risorgimento 3 a tutt'oggi residenza della famiglia. Tra gli appuntamenti da non perdere dedicati alla canzone di, mercoledì 29 marzo al Teatro degli Eroi “Quartiere mio”, giovedì 30 marzo a Verona ristorante Vittorio Emanuele “Gli amici restano”, il 31 al Teatro Manfredi “Sogno le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Ospedali in sciopero, lezioni sospese all’università, strade bloccate. Centinaia di migliaia di persone in piazza,… - CarloCalenda : L’opposizione israeliana, anche in presenza di una sconfitta giusta e clamorosa di #Netanyahu decide di confrontars… - putino : Una folla immensa di persone in piazza a Tel Aviv ora. Impressionante. - Petartrzz : RT @PornoNoblogs: Oltre a bloccare le strade e autostrade in molte città questa mattina i lavoratori francesi hanno bloccato anche aereopor… - andrea_costa_64 : Una via o una piazza intitolata a Gianni Minà, non perdiamo tempo #GianniMinà -