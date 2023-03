Sul posto sono intervenuti i sanitari soccorritori, la polizia stradale e il personale della direzione didi Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. A recuperare il corpo di Natale Parisi ...e Marcello colpì und'albero. Così, negli anni, ogni volta che quel pollice gli ha fatto ... Quello grande, immenso, che lae la sconvolge . Silvana Mangano, con il ruolo della mondina , ...Sul posto sono intervenuti i sanitari soccorritori, la polizia stradale e il personale della direzione didi Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. A recuperare il corpo di Natale Parisi ...

Un tronco lo travolge, la moglie lo trova morto: era padre di 3 figlie BresciaToday

La vittima è Diego Belotti, 69 anni. A trovarlo la moglie, che ha lanciato l'allarme, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare ...Non ce l’ha fatto l’uomo ticinese di 65 anni che sabato mattina è stato travolto dal tronco di un albero che stava tagliando sulle alture di Intragna (Canton Ticino). E’ morto domenica sera in ospedal ...