Un tour tra gli edifici abbandonati che raccontano la cultura del nostro Paese

(Di martedì 28 marzo 2023) Molto prima di diventare un programma su Discovery Channel o un thriller al cinema, e ben prima di avere questo nome, gli urban explorer rappresentavano un fenomeno di nicchia ma diffuso un po’ in tutta Europa. Stiamo parlando degli esploratori urbani, anime romantiche con la passione – da almeno due secoli (il primo sembra essere stato Philibert Aspairt, morto nel 1790 nel corso di un’esplorazione dei sotterranei di Parigi) – di scovare glinelle periferie urbane o in aperta campagna. Lo fanno partendo da lunghe ricostruzioni storiche di un territorio, ricerche su Google Earth, passaparola e sopralluoghi diretti. Un’attività illegale perché, per soddisfare la loro passione, gli urban explorer devono scavalcare muri di cinta, farsi largo tra rovi e sterpaglie e penetrare in qualsiasi modo all’interno di strutture chiuse, ...