Un secolo sulle ali. La festa per i cento anni dell'Aeronautica (Di martedì 28 marzo 2023) L'Aeronautica militare ha compiuto i suoi primi cento anni. "Il 28 marzo del 1923 nasceva la Regia aeronautica indipendente, con una propria uniforme e propri distintivi di grado e specialità" ha raccontato il capo di Stato maggiore dell'Arma azzurra, generale Luca Goretti, in occasione delle celebrazioni per il Centenario nella cornice della terrazza del Pincio, a Roma. Un evento che ha permesso di festeggiare lo storico traguardo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, del ministro della Difesa, Guido Crosetto, del capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, e degli altri comandanti di Forza armata e autorità civili, militari e religiose. Presenti le bandiere di guerra e d'istituto di tutti i reparti della forza armata e la bandiera di guerra ...

