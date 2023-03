Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mfonthenet : Strano lo sciopero di Venerdì. Davvero inusuale. -

Tutto il mondo palestinese è in agitazione e per oggi è stato convocato unogenerale in ... Il raid israeliano è scattato di giorno, fattoperché di solito avvengono di notte per ......Davide Sarsini Tutto il mondo palestinese è in agitazione e per oggi è stato convocato uno... Il raid israeliano è scattato di giorno, fattoperché di solito avvengono di notte per ...Tutto il mondo palestinese è in agitazione e per oggi è stato convocato unogenerale in ... Il raid israeliano è scattato di giorno, fattoperché di solito avvengono di notte per ...

Un sciopero inusuale blocca la Germania. La via del compromesso Il Foglio

Migliaia di voli sono rimasti a terra così come si è fermato il traffico ferroviario di lunga percorrenza e gran parte di quello regionale. Cosa c'è alla base della più massiccia agitazione nel ...C'è già chi ha commentato che l'ispirazione viene dalla Francia. Lunedì 27 marzo la Germania sarà paralizzata da un maxi sciopero, annunciato nel settore dei trasporti pubblici. Anche le FFS si stanno ...