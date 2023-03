Un ragazzino di 13 anni ha trascorso tutta la scorsa estate da solo in casa: con lui c'erano solo un cane, due gatti e alcuni conigli da ... (Di martedì 28 marzo 2023) Testo..., tratto da... www.corriereadriatico.it ! Un ragazzino di 13 anni ha trascorso tutta la scorsa estate da solo in casa: con lui c'erano solo un cane, due gatti e alcuni conigli da compagnia... e gli unici contatti con l'... Leggi su messinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Testo..., tratto da... www.corriereadriatico.it ! Undi 13haladain: con lui c'un, dueda compagnia... e gli unici contatti con l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Dai, fai entrare il ragazzino'. Il 28 marzo 1993, 30 anni fa, Francesco @Totti esordiva in Serie A con la maglia… - parallelecinico : Nel giorno in cui la Virtus saluta quasi sicuramente ogni speranza di agguantare un miracoloso ottavo posto, da sot… - Agenzia_Ansa : Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara, in provincia di Agri… - DIECIM1LAVOCI : Pensa avere 40 anni a gamba e passare il tempo a prendere per il culo un ragazzino di 20 anni - fetfruners : @debbitch__ no vabbè era un ragazzino avrà avuto ventun anni -