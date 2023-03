UN POSTO AL SOLE, TRAME 3-7 APRILE 2023: MARINA HA BISOGNO DI UNA PAUSA E TORNA A LONDRA (Di martedì 28 marzo 2023) Un POSTO al SOLE, anticipazioni e TRAME dal 3 al 7 APRILE 2023, della soap partenopea in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 circa. PUNTATA DEL 3 APRILE 2023 MARINA (Nina Soldano) ha necessariamente BISOGNO di un PAUSA, motivo per cui decide di TORNAre a LONDRA. Lì, tuttavia, ad attendere c’è un incontro con una vecchia conoscenza. Intanto Ferri rimane a Napoli per aiutare Lara (Chiara Conti) a prendersi cura del piccolo Tommaso, ritrovandosi all’improvviso molto vicino alla donna. Più tardi Angela (Claudia Ruffo) è raggiunta da un’allettante proposta di lavoro fuori Napoli. Vedendo però Franco (Peppe Zarbo) molto preso da altro, alla fine decide di non affrontare ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 marzo 2023) Unal, anticipazioni edal 3 al 7, della soap partenopea in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 circa. PUNTATA DEL 3(Nina Soldano) ha necessariamentedi un, motivo per cui decide dire a. Lì, tuttavia, ad attendere c’è un incontro con una vecchia conoscenza. Intanto Ferri rimane a Napoli per aiutare Lara (Chiara Conti) a prendersi cura del piccolo Tommaso, ritrovandosi all’improvviso molto vicino alla donna. Più tardi Angela (Claudia Ruffo) è raggiunta da un’allettante proposta di lavoro fuori Napoli. Vedendo però Franco (Peppe Zarbo) molto preso da altro, alla fine decide di non affrontare ...

