Un posto al sole, trama 28 marzo 2023: una telefonata inattesa (Di martedì 28 marzo 2023) Lara Martinelli potrebbe finalmente riavvicinarsi a Roberto Ferri nella puntata di Un posto al sole in onda martedì 28 marzo 2023. L'imprenditore sarà molto provato dopo le ultime vicende che hanno coinvolto Marina. Quest'ultima, infatti, si stava occupando della piccola Irene quando si è distratta per rispondere al telefono e non si è accorta che la bambina fosse salita su una sedia per afferrare una scacchiera. Irene, in quel frangente, ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra facendosi male. Marina ha provato a contattare Roberto, ma non è riuscita a parlare con lui e, quando poco dopo i due si sono incontrati, la Giordano, sopraffatta dalla gelosia nei confronti di Lara, ha rinfacciato al marito di essere stato irraggiungibile proprio quando lei aveva bisogno di lui. A quel punto, l'imprenditore ha accusato ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 marzo 2023) Lara Martinelli potrebbe finalmente riavvicinarsi a Roberto Ferri nella puntata di Unalin onda martedì 28. L'imprenditore sarà molto provato dopo le ultime vicende che hanno coinvolto Marina. Quest'ultima, infatti, si stava occupando della piccola Irene quando si è distratta per rispondere al telefono e non si è accorta che la bambina fosse salita su una sedia per afferrare una scacchiera. Irene, in quel frangente, ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra facendosi male. Marina ha provato a contattare Roberto, ma non è riuscita a parlare con lui e, quando poco dopo i due si sono incontrati, la Giordano, sopraffatta dalla gelosia nei confronti di Lara, ha rinfacciato al marito di essere stato irraggiungibile proprio quando lei aveva bisogno di lui. A quel punto, l'imprenditore ha accusato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgostinLuk3531 : @cp030514 Che bell posto da prendere sole - Basile1948 : @r_marilena Campani di dove ? Io di Napoli ma vivo nelle Marche da 43 anni ma Napoli sta sempre nel mio cuore ?? la… - ilequeen89 : RT @MaryErienne1983: Siamo i soli svegli in tutto l’universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse è in un posto del mio cuore do… - BarbiniIvana : RT @Mercurimc: Eccoci! Facci posto, oh sole ! A noi due e ad una rosa. Fra il mio seno e il petto forte che amo, sta una rosa, sola. Oh so… - Au_Severino : @BluLikeSky @pisto_gol E “un posto al sole” spostati proprio -