Un posto al sole, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di martedì 28 marzo 2023) Nella serata di oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera italiana Un posto al sole, con protagonista assoluta la bellissima città di Napoli. Non siete riusciti a vederla? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Un posto al sole del 28 Marzo. Ma bando alle ciance, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica di Un posto al sole del 28 Marzo La replica dell’ultima puntata di Un posto al sole si può rivedere in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 marzo 2023) Nella serata di oggi è andata in onda una nuovadella soap opera italiana Unal, con protagonista assoluta la bellissima città di Napoli. Non siete riusciti a vederla? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi Unaldel 28 Marzo. Ma bando alle ciance, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladi Unaldel 28 Marzo Ladi Unalsi può riin TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pjccol4njm4 : RT @tblu56: Come sorrideva Mattia veramente lui è il sole di quel posto, si sono illuminati i suoi occhi per la felicità e porta il buon um… - tbhmatildee : + concept che aveva all’inizio stavi già a fare il regista per un posto al sole - Nick_kos_72 : #upas Un posto al sole, è una repubblica fondata sulla cornificazione. - 90kguns : Non adesso donna sto guardando un posto al sole - CuocaVagabonda : RT @nefelef: guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas -