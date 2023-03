Un milione di risparmi per ogni studio su tumori

(Di martedì 28 marzo 2023) Corre la ricerca oncologica in Italia, aprendo nuove possibili vie di trattamento e portando anchetangibili al Servizio sanitario nazionale: undi euro dasperimentale in ...

Corre la ricerca oncologica in Italia, aprendo nuove possibili vie di trattamento e portando anchetangibili al Servizio sanitario nazionale: undi euro da ogni studio sperimentale in atto, in termini di cure e assistenza ai pazienti coinvolti. 28 marzo 2023...i cui lavori di ristrutturazione l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione mezzo... con concreti, e del superamento delle barriere architettoniche. Così come accertato dalle ...Il totale complessivo delpatrimonio di edilizia pubblica conta nelnostro Paese oltre un... Il Governoparla di transizione ecologica e dienergetici e non fa nulla affinché ilpatrimonio ...

Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - Un euro investito in uno studio clinico ne genera quasi 3 (2,95) in termini di benefici per il Servizio sanitario nazionale. L'effetto leva, determinato dai costi ev ...