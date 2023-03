Un milione di euro per un biglietto per i Maneskin all’Arena di Verona (Di martedì 28 marzo 2023) Spendereste mai un milione di euro per un biglietti per il concerto dei Maneskin all’Arena di Verona? Per l’esattezza la cifra da pagare sarebbe di un milione e 200 mila euro, una cifra a dir poco folle. Non è – chiaramente – il prezzo di vendita sui canali ufficiali ma la follia di un utente in possesso di un biglietto per la prima fila che ha provato a rivenderlo sui canali di secondari ticketing, ossia su Viagogo. Il risultato? Un’altra mega-multa in arrivo per Viagogo. La società USA con sede anche in Svizzera è nota per vendere online biglietti per concerti, eventi sportivi e spettacoli in generale a prezzi superiori rispetto a quello di acquisto. In Italia ci sono più controlli sui prezzi ma comunque, lo scorso anno, sono stati venduti ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Spendereste mai undiper un biglietti per il concerto deidi? Per l’esattezza la cifra da pagare sarebbe di une 200 mila, una cifra a dir poco folle. Non è – chiaramente – il prezzo di vendita sui canali ufficiali ma la follia di un utente in possesso di unper la prima fila che ha provato a rivenderlo sui canali di secondari ticketing, ossia su Viagogo. Il risultato? Un’altra mega-multa in arrivo per Viagogo. La società USA con sede anche in Svizzera è nota per vendere online biglietti per concerti, eventi sportivi e spettacoli in generale a prezzi superiori rispetto a quello di acquisto. In Italia ci sono più controlli sui prezzi ma comunque, lo scorso anno, sono stati venduti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ma la cosa che colpisce è vedere #Dybala 9° in classifica. #CR7 a parte, guardate chi lo sopravanza. 1. #Ronaldo 2.… - la_kuzzo : I fondi per le case famiglia rifugio per le detenute con figli piccoli ci sono già: un milione e mezzo di euro per… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Sabbia da Punta faro, canale e foce per sistemare la spiaggia di Lignano: Sono in corso le operazioni di ripascimento: prel… - Gilauax : RT @IlConteIT: Entro il 2021, le regioni dovevano assumere 11600 operatori per i CPI, con il milione di euro che @GiuseppeConteIT aveva sta… - TorinoNews24 : Torino - Rogo Palazzo Lagrange, dopo il danno la beffa. Sgomberati, gli inquilini devono pagare 1 milione di euro p… -