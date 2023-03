Un libro radicale sui vent’anni di putinismo politico-energetico dell’Italia (Di martedì 28 marzo 2023) Anche senza contare i lacchè, come Matteo Salvini e i compari, come Silvio Berlusconi, Vladimir Putin in Italia è sempre piaciuto a (quasi) tutti. Anche dopo il 24 febbraio 2022 le schiere dei suoi estimatori si sono assottigliate e impermalosite per l’accusa di avere tenuto bordone per vent’anni a un delinquente, ma non si sono del tutto disperse, come dimostra il collateralismo tenace, sub specie pacifista, di larga parte del nostro sistema politico e mediatico. In ogni caso, continua a mancare una spiegazione convincente di questo abbaglio collettivo e di questo amore, rumorosamente corrisposto, per il banditore dei malumori e delle frustrazioni della Russia post-imperiale. Perché? Perché in realtà il putinismo italiano non è stato affatto un abbaglio, ma un disegno: non un errore, ma una colpa. Nessuno dei grandi sponsor e amici di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 marzo 2023) Anche senza contare i lacchè, come Matteo Salvini e i compari, come Silvio Berlusconi, Vladimir Putin in Italia è sempre piaciuto a (quasi) tutti. Anche dopo il 24 febbraio 2022 le schiere dei suoi estimatori si sono assottigliate e impermalosite per l’accusa di avere tenuto bordone pera un delinquente, ma non si sono del tutto disperse, come dimostra il collateralismo tenace, sub specie pacifista, di larga parte del nostro sistemae mediatico. In ogni caso, continua a mancare una spiegazione convincente di questo abbaglio collettivo e di questo amore, rumorosamente corrisposto, per il banditore dei malumori e delle frustrazioni della Russia post-imperiale. Perché? Perché in realtà ilitaliano non è stato affatto un abbaglio, ma un disegno: non un errore, ma una colpa. Nessuno dei grandi sponsor e amici di ...

