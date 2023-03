Un Frecciarossa dedicato ai 100 anni dell’Aeronautica Militare

Leggi su tpi

(Di martedì 28 marzo 2023) Unspeciale per rendere omaggio al centenario. La livrea del treno è stata presentata ieri, 27 marzo, al binario 1 della stazione Termini di Roma dall’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi e dal generale Aurelio Colagrande, sottocapo di Stato Maggiore. “È un onore essere insieme all’Aeronautica– ha dichiarato Luigi Corradi – per celebrare il loro centenario. Siamo due istituzioni che lavorano per il Paese con missioni differenti di trasporto e di difesa. Abbiamo molto in comune nell’ambito dell’innovazione e della ricerca. Per il progetto di questoabbiamo infatti potuto contare anche sulla scelta di materiali già sperimentati nell’aviazione”. “Trenitalia e ...