Un ex vippone si scaglia contro le finaliste Oriana | Micol e Giaele | la caricatura

(Di martedì 28 marzo 2023) L’examico di Nikita e Antonella Fiordelisi ha pubblicato sui social ladelle trecon sembianze da vipere: il post non è passato inosservato L’autore dellaalle treè Charlie Gnocchi, anche lui exdi questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Charlie di recente ha parlato della sua esperienza al reality show di Canale 5, parlandono come una bella esperienza e quindi ha fatto un bilancio positivo della sua partecipazione al format condotto da Signorini. “Ho scelto di partecipare perché mi piacciono le esperienze nuove, mi piacciono le sfide. Lo considero un lavoro, una opportunità. Mi sono messo alla prova, perché è la mia prima esperienza in un reality. L’ho trovata interessante. Lo rifarei certo, ho sicuramente guadagnato ...

