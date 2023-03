Un esercente su 4 teme il baratro dell' usura | 31mila aziende a rischio

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 28 marzo 2023) Confcommercio presenta i suoi dati su fenomeni illegali eed è anche un anniversario perché questo è il decimo anno'iniziativa "Legalità ci piace".Un’ occasione - alla quale partecipa anche il ministro'Interno Piantedosi - per inquadrare la situazione attuale ma fare anche un raffronto col passato.Che in parte è incoraggiante, visto che per esempio nel 2018 il 26% degli esercenti percepiva un peggioramento dei livelli di sicurezza e nel 2022 solo il 10,3% ha avvertito questa percezione.Ma è pur sempre un dato importante, peraltro - come tutti gli altri - più accentuato al Sud.In ogni caso i fenomeni illegali che il mondo degli esercenti deve fronteggiare - segnala il presidente diConfcommercio Carlo Sangalli - pesa per 24 miliardi sul fatturato e di fatto si mettono a270mila posti di ...