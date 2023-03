Un attacco hacker poco salutista (Di martedì 28 marzo 2023) Il fumo fa male e su questo non si discute, di conseguenza fare pagare 10 centesimi un pacchetto di sigarette forse non è stato proprio un gesto appropriato. Non entro invece nel merito del messaggio “Fuori Alfredo dal 41bis" apparso sul display dei distributori automatici di tabacchi assortiti per protestare contro la detenzione dell’anarchico Cospito. Tuttavia, al di là delle considerazioni salutistiche e delle idee politiche, è la natura dell’attacco che mi ha colpito per alcune ragioni. La prima è che si tratta di un tipo di aggressione “molto cyber”, termine considerato impropriamente come sinonimo di informatica. Facciamo un po’ di chiarezza. Il confisso (si dice così perché ha significato autonomo e può essere usato prima o dopo una parola) è derivato dal sostantivo inglese cybernetics, cibernetica, a sua volta ricavato dal greco “kybernetes”, il cui senso ... Leggi su panorama (Di martedì 28 marzo 2023) Il fumo fa male e su questo non si discute, di conseguenza fare pagare 10 centesimi un pacchetto di sigarette forse non è stato proprio un gesto appropriato. Non entro invece nel merito del messaggio “Fuori Alfredo dal 41bis" apparso sul display dei distributori automatici di tabacchi assortiti per protestare contro la detenzione dell’anarchico Cospito. Tuttavia, al di là delle considerazioni salutistiche e delle idee politiche, è la natura dell’che mi ha colpito per alcune ragioni. La prima è che si tratta di un tipo di aggressione “molto cyber”, termine considerato impropriamente come sinonimo di informatica. Facciamo un po’ di chiarezza. Il confisso (si dice così perché ha significato autonomo e può essere usato prima o dopo una parola) è derivato dal sostantivo inglese cybernetics, cibernetica, a sua volta ricavato dal greco “kybernetes”, il cui senso ...

