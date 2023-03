Un altro saluto che non avremmo voluto dare: ciao Gianni Minà (Di martedì 28 marzo 2023) ciao Gianni Minà Non è un momento facile per gli amanti dello sport e del giornalismo: lunedì 27 marzo è arrivata la notizia della scomparsa di Gianni Minà. Il noto giornalista e conduttore televisivo è stata una delle firme più storiche e importanti del calcio e non solo. Ci ha lasciato all’età di 84 anni dopo una breve malattia cardiaca. Ora potrà andare ad abbracciare il suo grande amico Diego Armando Maradona ed insieme scrivere altre pagine importanti per un pubblico diverso. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 28 marzo 2023)Non è un momento facile per gli amanti dello sport e del giornalismo: lunedì 27 marzo è arrivata la notizia della scomparsa di. Il noto giornalista e conduttore televisivo è stata una delle firme più storiche e importanti del calcio e non solo. Ci ha lasciato all’età di 84 anni dopo una breve malattia cardiaca. Ora potrà anad abbracciare il suo grande amico Diego Armando Maradona ed insieme scrivere altre pagine importanti per un pubblico diverso. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milena22326900 : @pirata970 Ciao Stefano! Il vento porta freddo...altro che scricchiolare... Buona giornata un saluto a Mandello ..… - Alfredopoliz : @Ilsolito_In Perché...credo dipenda dal fatto che sia un piacere tutto personale, rivolto a se stessi. Si diventa t… - magrino_anna : @axiaq_donna Altro che segui il saluto vi deve togliere - alba3cicredo : RT @Marika58301039: 'Ti devi imporre con Edo come facevi in casa' 'Poi ci parliamo da soli' Ma la reputazione che hanno questi del loro ami… - Marika58301039 : 'Ti devi imporre con Edo come facevi in casa' 'Poi ci parliamo da soli' Ma la reputazione che hanno questi del loro… -