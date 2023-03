Un altro lutto per Ibrahimovic: è morto l’amico giornalista Slegers (Di martedì 28 marzo 2023) Un altro grave lutto ha colpito Zlatan Ibrahimovic. Dopo l’addio a Mino Raiola e Sinisa Mihajlovic, lo svedese piange un altro grande amico: Thijs Slegers. Il 46enne era un giornalista di Football International, molto conosciuto nel mondo del calcio per aver ricoperto il ruolo di adetto stampa del Psv. La sua storia aveva commosso tutti, lottava infatti contro una grave malattia: la leucemia. “La malattia non può essere fermata. Dopo un trapianto di cellule staminali precedentemente riuscito, i postumi alla fine mi uccideranno. I dottori non possono più fare niente per me”, aveva scritto sui social. “Non abbiamo altra scelta che accettare il destino e affrontarlo. Io e la mia famiglia vi ringraziamo tutti per il sostegno che abbiamo ricevuto in questi anni. Questo ci ha fatto molto ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 marzo 2023) Ungraveha colpito Zlatan. Dopo l’addio a Mino Raiola e Sinisa Mihajlovic, lo svedese piange ungrande amico: Thijs. Il 46enne era undi Football International, molto conosciuto nel mondo del calcio per aver ricoperto il ruolo di adetto stampa del Psv. La sua storia aveva commosso tutti, lottava infatti contro una grave malattia: la leucemia. “La malattia non può essere fermata. Dopo un trapianto di cellule staminali precedentemente riuscito, i postumi alla fine mi uccideranno. I dottori non possono più fare niente per me”, aveva scritto sui social. “Non abbiamo altra scelta che accettare il destino e affrontarlo. Io e la mia famiglia vi ringraziamo tutti per il sostegno che abbiamo ricevuto in questi anni. Questo ci ha fatto molto ...

