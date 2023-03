Ultime Notizie – “Testati missili Moskit in Mar Giappone”

(Di martedì 28 marzo 2023) Numerose esplosioni sono state registrate nella notte a Kiev in Ucraina dopo un attacco della Russia condotto con droni. Lo ha reso noto il sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko, secondo cui un negozio ha preso fuoco nella parte occidentale di Kiev, ma non si registrano vittime. La difesa aerea, ha detto Klitschko, ha abbattuto tutti i 13 droni coinvolti nell’attacco. Mosca: “antinavein Mar del” Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che Mosca ha effettuato un test diantinave nel Mar del. Il ministero ha dichiarato che due imbarcazioni hanno lanciato un attaccostico simulato contro una finta nave da guerra nemica a circa 100 chilometri di distanza. Il ministero ha detto che l’obiettivo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - Tutto_CalcioNew : Futuro lontano da #Roma per #Abraham. Pronto il sostituto #tuttocalcionews #calcio - sole24ore : ??#Ucraina, ultime notizie. Bombardamenti russi nell'oblast di #Sumy. Mosca testa missili nel mar del Giappone. ?? L… - corgiallorosso : #Dybala stanotte in campo: sarà a Trigoria soltanto giovedì - corgiallorosso : L’ombra di #Conte su #Mou. E Dybala sta a guardare -

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...Ansia in casa Spezia per il bomber Nzola: l'attaccante dei liguri avrebbe accusato un problema muscolare nelleore e le sue condizioni saranno valutate. Nzola è rientrato in Italia ieri sera, tra oggi e domani dovrebbe essere visitato dallo staff medico per capire l'entità del problema. Il centravanti, ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Elisabetta Sgarbi: «Non ho voluto figli, ma è stato un errore. Mio fratello Vittorio mi ha messa alla prova... Corriere della Sera

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Per supportare la ricapitalizzazione delle imprese europee sui mercati finanziari penalizzate dalla crisi da Covid-19 occorre semplificare gli oneri burocratici non indispensabili a carico degli ...