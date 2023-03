Ultime Notizie – ‘Temo per sua vita’ | condizioni critiche per italiano detenuto in Papua Nuova Guinea

(Di martedì 28 marzo 2023) Verserebbe indi saluteCarlo D’Attanasio, il velista di 54 anniormai da 30 mesi nel carcere di, in Oceania, con l’accusa di aver fatto parte di una banda di trafficanti che avrebbe importato 611 kg di cocaina. Un caso controverso quello dell’ex imprenditore pescarese, sempre dichiaratosi innocente e estraneo alle accuse. Ora un nuovo tassello si aggiunge a questa vicenda, perché a D’Attanasio, a inizio marzo, è stata diagnosticata una massa tumorale al colon di 10 centimetri, con lesioni, che andrebbe asportata d’urgenza, come recita il referto dell’esame clinico a cui è stato sottoposto “con un forte ritardo che potrebbe rivelarsi fatale”, l’accusa mossa dalla madre del figlio di D’Attanasio, Juanita Costantini. “La colonscopia – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneDedalo : Palermo – 2,5 milioni per la depurazione a Caltanissetta e San Cataldo - meteoredit : Caldo anomalo verso la Spagna, Italia sfiorata: torna il #maltempo. Le ultime previsioni #meteo aggiornate, nell'ar… - Milannews24_com : Ultimissime #Milan LIVE ?? Ecco tutte le ultime notizie sul mondo rossonero ???? - milansette : Cassano: 'Spalletti dopo il Napoli? In Italia al Milan o alla Fiorentina' - CorriereCitta : Laura Pausini torna a girare a Ostia, ritorna al Pontile dopo trent’anni da “La solitudine” -

I combattimenti si sono intensificati intorno alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, aumentando ulteriormente la possibilità di un incidente nucleare. Lo ha detto il ...State ancora giocando con i giochi di Steam su Windows 7 e 8 Brutteper voi: Valve ha ... Inoltre, si ricorda che Google Chrome non supporta più le vecchie versioni di Windows e che le...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...

Renato Pozzetto, lettera a Jannacci: «Caro Enzo, tra poco sarò con te lassù. Fatti trovare con il pianoforte e la chitarra» Corriere Milano

A prescindere dalle plusvalenze e gli altri capi d’accusa che la Juventus si trova a fronteggiare nelle aule di tribunale, non c’è dubbio che nelle ultime stagioni i bianconeri abbiano commesso ...Per la settimana della finale, i concorrenti ricevono un budget sostanzioso per festeggiare e godersi gli ultimi giorni ...