Ultime Notizie – Sylvester Stallone | “Voglio ricominciare a dipingere”

A 76 anni Sylvester Stallone sta immaginando il suo futuro nella pittura. L'attore statunitense ha annunciato ai fan che è pronto a riprendere in mano il pennello e che è "giunto il momento di ricominciare a dipingere". Postando alcune immagini della sua produzione artistica su Instagram, l'indimenticabile interprete delle saghe cinematografiche di Rocky e Rambo ha aggiunto: "La cosa meravigliosa della pittura è che è simile a scrivere una breve sceneggiatura, ma invece delle parole, si usano i tratti e i colori per raccontare la propria storia". Stallone ha condiviso con i fan i suoi quadri astratti, un paio dei quali presentano versioni dipinte di sé stesso e dei suoi personaggi. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che la star di Hollywood aveva aggiornato i follower sui suoi sforzi ...

