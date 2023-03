Ultime Notizie – Strage scuola Nashville | l’ultimo messaggio della killer

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 28 marzo 2023) “Il post che ho scritto oggi è unsuicida, oggi mi preparo a morire”. E’ questo ilche Audrey Hale ha inviato, pochi minuti prima di compiere lanella Covenant School didove ha ucciso tre bambini e tre adulti, all’ex compagna di squadra di basket Averianna Patton. “Questo non è uno scherzo”, ha aggiunto Hale, che si identificava come transgender ed ha firmato ilcome Aiden. “Un giorno questo avrà un senso, ho lasciato abbondanti prove dietro di me, ha sta succedere qualcosa di brutto”, continuava il. “Probabilmente sentirai parlare di me nelle news dopo la mia morte, questo è il mio ultimo saluto, ci vediamo nella prossima vita”, ha concluso la giovane che è stata uccisa dalla polizia intervenuta nella ...