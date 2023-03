Ultime Notizie Roma del 28-03-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina d’apertura incendi si sono verificati ieri sera a chi è per causati da un attacco di droni russi lo hanno reso noto le autorità locali citate dal CRIF Independent i vigili del fuoco sono intervenuti non si segnalano vittime o feriti secondo il sindaco esercito in oltre reso noto che Mosca ha lanciato nel complesso 24 Raid aerei 12 attacchi missilistici e 55 attacchi con sistemi di razzi al lancio multiplo Intanto dalla ministra Ucraina la reintegrazione dei territori occupati le porte tutte avrebbero capito un totale di 4390 bambini ucraini orfani con un solo genitore o privi di cure parentali i piccoli si trovano ora nei territori occupati o in Russia governo di chia per sta raccogliendo le prove delle deportazioni legali per sottoporre alla corte penale internazionale ...