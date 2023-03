Ultime Notizie Roma del 28-03-2023 ore 16:10 (Di martedì 28 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno esplosioni incendi si sono verificati ieri sera a Kiev causati da un attacco di droni russi lo hanno reso noto le autorità locali citate da Chieti dependent i vigili del fuoco sono intervenuti non si segnalano vittime o feriti secondo il filmato Vitali Klitschko Inoltre reso noto che Mosca ha lanciato nel complesso 24 Raid aerei 12 attacchi missilistici ha 55 attacchi consistenti di razzi al lancio multiplo Intanto dalla ministra ucraina per la reintegrazione dei territori occupati le porte tutte avrebbero rapito un totale di 4390 bambini ucraini orfani con un solo genitore o privi di cure parentali i piccoli si trovano ora nei territori occupati o in Russia il governo di chi sta raccogliendo le prove delle deportazioni legali per sottoporre alla corte penale internazionale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno esplosioni incendi si sono verificati ieri sera a Kiev causati da un attacco di droni russi lo hanno reso noto le autorità locali citate da Chieti dependent i vigili del fuoco sono intervenuti non si segnalano vittime o feriti secondo il filmato Vitali Klitschko Inoltre reso noto che Mosca ha lanciato nel complesso 24 Raid aerei 12 attacchi missilistici ha 55 attacchi consistenti di razzi al lancio multiplo Intanto dalla ministra ucraina per la reintegrazione dei territori occupati le porte tutte avrebbero rapito un totale di 4390 bambini ucraini orfani con un solo genitore o privi di cure parentali i piccoli si trovano ora nei territori occupati o in Russia il governo di chi sta raccogliendo le prove delle deportazioni legali per sottoporre alla corte penale internazionale ...

