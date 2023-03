Ultime Notizie Roma del 28-03-2023 ore 15:10 (Di martedì 28 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale 28 marzo Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno un’apertura la Germania svolge un ruolo attivo nel pompare armi al Ucraina e ciò aumenta il suo coinvolgimento diretto indiretto nel conflitto la cosa arriva dal portavoce del Cremlino petkov che ha commentato così la fornitura di carri armati Leopard Berlino in mattinata il Ministro della Difesa di Mosca risultato della Russia effettuato un test di missili antinave nel Mar del Giappone il Ministero ha fermato che due unità navali Hanno lanciato un attacco missilistico contro una finta nave da guerra nemica circa 100 km di distanza dove ti va sottolineato è stato colpito con successo da due missili da crociera intanto esplosioni incendi si sono verificati ieri sera kiehl’s causati da una foto di droni Russi non si segnalano vittime o feriti secondo il sindaco Vitali ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023)dailynews radiogiornale 28 marzo Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno un’apertura la Germania svolge un ruolo attivo nel pompare armi al Ucraina e ciò aumenta il suo coinvolgimento diretto indiretto nel conflitto la cosa arriva dal portavoce del Cremlino petkov che ha commentato così la fornitura di carri armati Leopard Berlino in mattinata il Ministro della Difesa di Mosca risultato della Russia effettuato un test di missili antinave nel Mar del Giappone il Ministero ha fermato che due unità navali Hanno lanciato un attacco missilistico contro una finta nave da guerra nemica circa 100 km di distanza dove ti va sottolineato è stato colpito con successo da due missili da crociera intanto esplosioni incendi si sono verificati ieri sera kiehl’s causati da una foto di droni Russi non si segnalano vittime o feriti secondo il sindaco Vitali ...

