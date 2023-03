Ultime Notizie Roma del 28-03-2023 ore 12:10 (Di martedì 28 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale dell’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio italiani si fidano più della sanità pubblica che di quella privata il 41% degli intervistati avrebbe maggiore fiducia nelle strutture pubbliche mentre il 38% preferisce quelle indecisi sono al 21% il Ministro dell’Interno Matteo piantedosi sarà in Tunisia alla fine di aprile un modo per tentare di stabilire un piano a frenare il vertiginoso aumento delle partenze dallo Stato magrebino diventato La Rotta principale per migliaia di persone verso le coste italiane tra le principali ipotesi addestrare uomini fornire mezzi e aiuti finanziari esplosioni questa mattina Mario Falone donne se a Melito pollo nella regione di zaporizhia città Ucraina occupate dall’esercito russo Lo riferiscono gli amministratori in esilio delle due Città Città di Ivrea l’Ucraina secondo il sindaco di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023)dailynews radiogiornale dell’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio italiani si fidano più della sanità pubblica che di quella privata il 41% degli intervistati avrebbe maggiore fiducia nelle strutture pubbliche mentre il 38% preferisce quelle indecisi sono al 21% il Ministro dell’Interno Matteo piantedosi sarà in Tunisia alla fine di aprile un modo per tentare di stabilire un piano a frenare il vertiginoso aumento delle partenze dallo Stato magrebino diventato La Rotta principale per migliaia di persone verso le coste italiane tra le principali ipotesi addestrare uomini fornire mezzi e aiuti finanziari esplosioni questa mattina Mario Falone donne se a Melito pollo nella regione di zaporizhia città Ucraina occupate dall’esercito russo Lo riferiscono gli amministratori in esilio delle due Città Città di Ivrea l’Ucraina secondo il sindaco di ...

