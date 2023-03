Ultime Notizie Roma del 28-03-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 marzo 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’Ucraina ricevuto i suoi primi Tank britannici Challenger la Germania inviato a Kiev I 18 carri armati Leopard stiamo parlando della guerra in Ucraina Mosca annunciato che procederà col dispiegamento di armi nucleari tattiche mi Russia minacciando poi direttamente gli Stati Uniti abbiamo armi in grado di distruggere qualsiasi nemico ha detto Dario del consiglio di sicurezza rosso Patron chef il nuovo decreto legge con i sostegni a famiglie e imprese per le bollette il DDL annuale per la concorrenza quello per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mi sintetici e il decreto legislativo sul codice degli appalti questi provvedimenti sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per oggi alle 17 a Palazzo Chigi intorno alle 19 seguirà la conferenza ...