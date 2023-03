Ultime Notizie – “Italia perde grande giornalista e uomo profonda cultura” (Di martedì 28 marzo 2023) “Addio a Gianni Minà, un vero professionista amato e rispettato da tutti. L’Italia perde un grande giornalista e un uomo di profonda cultura. Che la terra ti sia lieve”. Così lo ricorda su Twitter il premier Giorgia Meloni. “Gianni Minà è stato un giornalista innovatore. Sport, politica, cultura, ciò che raccontava lo faceva con passione, i suoi documentari e le sue interviste hanno segnato la storia del giornalismo. Con la sua scomparsa ci lascia una grande eredità. Riposi in pace”. Questo il ricordo del ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 marzo 2023) “Addio a Gianni Minà, un vero professionista amato e rispettato da tutti. L’une undi. Che la terra ti sia lieve”. Così lo ricorda su Twitter il premier Giorgia Meloni. “Gianni Minà è stato uninnovatore. Sport, politica,, ciò che raccontava lo faceva con passione, i suoi documentari e le sue interviste hanno segnato la storia del giornalismo. Con la sua scomparsa ci lascia unaeredità. Riposi in pace”. Questo il ricordo del ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Kiev riceve primi tank da Germania e Regno Unito. DIRETTA - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Turone e quel fuorigioco lungo 42 anni: “Mi girano ancora, col Var sarebbe stato gol” - TuttoASRoma : Per Abraham il futuro passa anche dal presente: 2 mesi per riprendersi la Roma - greengroundit1 : Ruba cibo per 8 euro al market, condannato a un anno. Lettera del ladro: «Scusate, avevo fame»… -