Ultime Notizie – irruzione e scontro con killer

(Di martedì 28 marzo 2023) La polizia di Nashville diffonde il video che documenta l’intervento degli agenti nella Covenant School, dove una donna di 28 anni ha ucciso 6 persone, compresi 3 bambini. Le immagini riprese dalle bodycam di 2 agenti mostrano l’azione dei poliziotti dall’ingresso nell’istituto fino al confronto con la, che viene uccisa nell’istituto. La versione integrale del video dura 6 minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Nelleore la cantante Madonna è intervenuta a difesa dei diritti della comunità Lgbt annunciando un concerto proprio a Nashville. La decisione della cantante si aggiunge alle proteste contro ...

Renato Pozzetto, lettera a Jannacci: «Caro Enzo, tra poco sarò con te lassù. Fatti trovare con il pianoforte e la chitarra» Corriere Milano

Anche il Financial Times, noto quotidiano inglese, occupa le proprie pagine online parlando della Fiorentina e della questione stadio, dopo le polemiche venute fuori in queste ultime ore sul Franchi.Soprattutto se il Genoa continuerà a viaggiare coi ritmi delle ultime gare. I biglietti per la sfida contro la Reggina potranno essere acquistati fino a venerdì sia alle biglietterie dello stadio ...